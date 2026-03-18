Torcedores do Cruzeiro avaliam chegada de Artur Jorge

Três dias após a demissão do técnico Tite, o Cruzeiro já chegou a um acordo com Artur Jorge. Segundo apurou o Lance!, os mineiros avançaram nas negociações com o técnico e alinharam bases salariais e tempo de contrato.

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Faltando apenas chegar a um acordo com o Al-Rayyan sobre o pagamento da multa rescisória, o português Artur Jorge já começa a receber as boas-vindas da torcida do Cruzeiro. Atualmente, o valor da multa do treinador no clube árabe é de cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31,3 milhões na cotação atual).

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Cruzeiro avança por Artur Jorge, mas ainda busca negociar multa com o Al-Rayyan(Foto: Divulgação/Al Rayyan)

Negociações do Cruzeiro com Artur Jorge

🖥️ Texto de Eduardo Statuti - setorista do Cruzeiro no Lance!

Na última segunda-feira, a diretoria celeste abriu negociações por Artur Jorge. No entanto, por conta da partida da última terça-feira, o português pediu um tempo para focar no compromisso e, logo após o jogo, retomou as tratativas.

O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito altos, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

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Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.