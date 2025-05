Dorival destaca solidez defensiva e evolução do Corinthians: ‘Não estamos sofrendo’

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), na Neo Química Arena, com gol de Yuri Alberto nos acréscimos, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória teve como destaque a solidez defensiva da equipe comandada por Dorival Júnior, que ainda busca encontrar o equilíbrio ofensivo ideal. Após a classificação, o treinador valorizou o momento da equipe e a disciplina tática apresentada nos dois jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Acredito que defensivamente são sete jogos e, em quatro deles, passamos sem tomar gols. E o principal de tudo isso é que nós não estamos sofrendo. Acho que esse é um ponto que temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, e a equipe se sente jogando de maneira segura. Logicamente, ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas acho que esse equilíbrio virá a partir do momento que tivermos dois jogadores de muito bom nível — o Garro e o Memphis — em totais condições e recuperados para a sequência das competições — explicou o treinador corintiano.

Mesmo diante de um adversário com forte postura defensiva, o Corinthians manteve o controle do jogo, evitando riscos e trabalhando a posse de bola. A dificuldade para infiltrar na defesa do Novorizontino foi reconhecida por Dorival, que destacou a estratégia adotada para romper as linhas do rival.

continua após a publicidade

— Hoje enfrentamos uma equipe que jogou com duas linhas muito próximas, o que tornou a infiltração difícil. Ainda assim, criamos algumas boas oportunidades. Talvez tenha faltado uma aproximação maior, porque precisávamos de amplitude, de jogadores atuando pelos lados. O Romero poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora ou por dentro era justamente para buscar combinações com o Romero, permitindo infiltrações e aproximação com o Coronado e o Iuri. São detalhes que às vezes você imagina, mas que não se concretizam, porque o adversário também tem uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase de forma impecável no sistema defensivo.

O gol de Yuri Alberto, marcado já nos acréscimos do segundo tempo, foi resultado de uma jogada rápida e bem construída, o que reforça o que o treinador tem cobrado: objetividade nas ações ofensivas.

continua após a publicidade

— O importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Acho que foi um belo passe do Félix que encontrou o Magno em condições de, com um toque, colocar o Yuri em condição de projeção, o corte e a batida. É isso que nós queremos — explicou Dorival.

Com a classificação assegurada, Dorival reforçou a importância de não se abrir ao desespero, mesmo sob pressão, e manter a equipe organizada até o apito final.

— A equipe adversária esperava que a gente se abrisse por causa da torcida. Mas não aconteceu. Porque uma equipe organizada aumenta sua chance de vitória e diminui muito o risco de derrota. É isso que espero: que a organização continue sendo nossa base de evolução.

Yuri Alberto marca no fim, Corinthians vence o Novorizontino e avança na Copa do Brasil

Com o triunfo, o Corinthians está entre os 16 melhores times da competição. O adversário na próxima fase ainda será definido por sorteio da CBF, em data a ser anunciada. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

Agora, o foco do Timão volta para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (24), o clube visita o Atlético-MG, às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada da competição nacional.