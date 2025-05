Dorival valoriza recuperação de Félix Torres, ‘novo’ lateral do Corinthians

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto marcou o gol do Timão na Neo Química Arena. Foi a quinta vitória de Dorival Júnior em sete partidas no comando do clube alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Desde que chegou, o treinador tem feito mudanças significativas na equipe. Félix Torres na lateral-direita é uma delas. O zagueiro equatoriano foi improvisado na posição pelo segundo jogo consecutivo, a primeira vez foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pelo Brasileirão.

Titular com Ramón Díaz na reta final do Paulistão, Félix Torres perdeu espaço na equipe após ser expulso ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 contra o Racing, pela Sul-Americana, no dia 30 de abril. O jogador ficou fora de três partidas, e voltou a ser utilizado por Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Félix Torres foi destaque na vitória sobre o Novorizontino. Segundo levantamento do 'SofaScore', o jogador terminou o duelo com cinco desarmes, quatro interceptações, 48 passes certos, com uma efetividade de 80% e 96 ações com a bola.

— Fico feliz pelo Félix. É um garoto que quando chegamos aqui, atravessava um momento complicado. Pedimos paciência, trabalhamos muito com ele esses últimos 10, 15 dias. Foi importante para ele fazer duas partidas na condição que ele nos apresentou. Satisfatório isso. Resultado do trabalho de todos, em especial dele, que acreditou nessa possível recuperação. Um jogador desse nível, que atua na seleção de seu país, é satisfatório, e espero que ele siga acreditando. — disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Jogador voltou a ter espaço com Dorival Júnior (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (24), às 21h (de Brasília), contra o Atlético Mineiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será na Arena MRV, em Belo Horizonte. Atualmente, o Corinthians é o oitavo colocado.