O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto marcou nos acréscimos e garantiu a classificação da equipe na noite desta quarta-feira (21), na Neo Química Arena, em São Paulo. No jogo ida, em Novo Horizonte, o Timão havia vencido pelo mesmo placar.

Foi o sétimo jogo de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O treinador soma cinco vitórias, um empate e uma derrota. Yuri Alberto, o herói da noite, se isolou ainda mais como artilheiro da Neo Química Arena ao marcar o seu 45º gol.

Como foi o jogo?

A primeira iniciativa do duelo foi corinthiana. Logo no primeiro minuto, Igor Coronado deixou Raniele na cara do gol. O meia titubeou na hora de finalizar, e após cortar um marcador, finalizou nas mãos de Airton Michellon.

O Novorizontino respondeu dez minutos depois. Após erro da defesa alvinegra, Jean Irmer deu um chapéu em Fabrizio Angileri, e dentro da área, finalizou de primeira, mas a bola passou por cima do travessão de Hugo Souza. A equipe do interior passou a ter mais posse e encurralou o Corinthians no campo de defesa.

A formação de Dorival Júnior, com Igor Coronado na esquerda, dificultou a criação de jogadas do Timão, que quando tinha a bola, abusava dos lançamentos. Aos 37 minutos, Romero caiu na área e a Fiel pediu pênalti. O VAR revisou, mas não marcou nada.

A segunda finalização do Timão foi apenas no final da primeira etapa. Aos 40 minutos, após jogada de Breno Bidon, Airton deu rebote e Angileri chutou, mas a bola explodiu na defesa. No último minuto, em escanteio, Airton Michellon fez boa defesa em cabeçada de Romero.

A primeira chance do segundo tempo foi do Novorizontino. Waguininho recebeu sozinho na entrada da área, chutou e a bola passou ao lado da trave defendida por Hugo Souza. A resposta do Timão veio com Breno Bidon, que finalizou após rebote e assustou Airton Michellon.

O Timão sofria para criar oportunidades. Dorival Júnior promoveu as entradas de Talles Magno e Carrillo, no lugar de Breno Bidon e Romero, respectivamente. Com mais posse de bola, o Corinthians abusou dos passes 'de lado' e foi pouco incisivo no ataque.

Nos acréscimos, Yuri Alberto recebeu bom passe de Talles Magno, invadiu a área, bateu na saída do goleiro e marcou o gol da vitória.

Timão ficou com a vaga após empatar com o Novorizontino (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Classificado

Com o resultado, o Timão está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A definição do próximo adversário será em sorteio, que ainda não tem data definida. Até aqui, Vasco da Gama, Athletico Paranaense, São Paulo, CSA, Retrô, Fluminense, Bahia, Flamengo e Atlético Mineiro e classificaram.

O que vem por aí?

O Timão volta a entrar em campo no sábado (24), às 21h (de Brasília), contra o Atlético Mineiro. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão, e será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte. Pela Série B, o Novorizontino enfrenta o Paysandu no domingo (25), no Jorge Ismael de Biasi, às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 NOVORIZONTINO

Jogo de Volta – Terceira Fase - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Yuri Alberto (47'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Willian Farias (NOV); Luís Oyama (NOV); Maycon (COR); Marlon (NOV)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Félix Torres; André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon (Charles), Raniele, Breno Bidon (Talles Magno) e Igor Coronado (José Martínez); Romero (Carrillo) e Yuri Alberto

MIRASSOL (Técnico: Umberto Louzer)

Airton Michellon; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Dantas, Patrick e Fabio Matheus; Jean Irmen (Luiz Oyama), Willian Farias (Óscar Ruiz) e Matheus Frizzo (Lucca); Marlon, Waguininho (Pablo Dyego) e Nathan Fogaça