Campeão da Libertadores revela torcida para o Flamengo na final contra o Palmeiras

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o capitão do Corinthians na conquista da Libertadores de 2012, Alessandro revelou que irá torcer pelo Flamengo na grande decisão contra o Palmeiras, no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Perú. Além disso, o ex-jogador avaliou que deve conquistar o Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter construído sua vitoriosa carreira com a camisa do Corinthians, Alessandro destacou que sempre teve muita admiração e carinho pelo Flamengo, clube que o revelou para o futebol. Com isso, a torcida pela equipe rubro-negra será inevitável.

- Não vou ficar em cima do muro. Sou um ex-atleta, que vestiu as duas camisas, e tenho muito respeito, mas a minha admiração e carinho pelo Flamengo é gigante, foi o clube que me formou. Então, sem sombras de dúvida estarei torcendo pelo Flamengo, além de que toda minha vida como atleta profissional e as maiores conquistas foram vestindo a camisa do Corinthians. Tive o prazer de vencer o Palmeiras em alguns jogos, então, minha torcida aumenta ainda mais para o Flamengo, nesta Libertadores de 2025 - comentou Alessandro.

Questionado sobre o favoritismo dos rivais no Campeonato Brasileiro, o ex-lateral afirmou que a disputa pela competição nacional passa a ficar em segundo plano, após a definição da final da Libertadores. Diante disso, Alessandro não conseguiu cravar quem sairá campeão.

- O Brasileirão ele passa a ficar em segundo plano, pelo tamanho que uma Libertadores tem. Então, acredito que os clubes vão administrar muito a sequência de jogos, vai depender muito do intervalo de jogos, da proximidade com a final da Libertadores. Acho difícil cravar quem vai ser o campeão ainda - finalizou.

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar na final da Libertadores

No próximo dia 29 de novembro, iremos conhecer o primeiro clube brasileiro a se tornar tetracampeão da Libertadores. Assim como há quatro anos atrás, Flamengo e Palmeiras definem a maior competição da América do Sul.

Na primeira ocasião, o Verdão se sagrou campeão ao vencer o rival com um gol heroico do atacante Deyverson. No entanto, o rubro-negro busca reverter a situação e trata essa grande decisão como uma verdadeira revanche.

