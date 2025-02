Sem Neymar em campo, Santos inicia preparação para sequência no Paulistão

O Santos iniciou na manhã desta sexta-feira (7) a preparação para o duelo contra o Novorizontino, fora de casa, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Após atuar por 45 minutos em sua reestreia com a camisa alvinegra, Neymar realizou apenas atividades na academia e não foi a campo.

Depois do empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, o elenco do Peixe recebeu um dia de folga e se reapresentou no CT Rei Pelé nesta manhã. Os jogadores que atuaram por mais de um tempo realizaram atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo fez trabalhos táticos.

Em recuperação de uma cirurgia no olho, Pedro Caixinha acompanhou o treinamento à distância e começou a esboçar, junto com a comissão técnica, a equipe do Santos para o próximo compromisso.

O elenco ainda terá uma última atividade no centro de treinamentos, na manhã de sábado, antes da viagem para Ribeirão Preto, onde o clube paulista ficará concentrado antes do duelo contra o Novorizontino.

Provável escalação do Santos

A provável escalação do Santos para encarar o Novorizontino tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada da fase de grupos do Paulistão. Com oito pontos, o Peixe aparece na segunda colocação do grupo C, dois atrás do líder Guarani.

