Abel Ferreira chegou a marca de 11 títulos desde que assumiu o Palmeiras, em 2020. O feito foi alcançado depois do técnico português vencer o Campeonato Paulista, no último domingo (8), contra o Novorizontino.

Apesar dos números expressivos, o Palmeiras quase completou a marca de dois anos sem títulos com o treinador. Até por isso, o clima entre torcida e Abel Ferreira não era mais 100% amistoso, e o português ouviu xingamentos vindo das arquibancadas em 2025.

O título do Campeonato Paulista, no entanto, amenizou os ânimos entre Abel Ferreira e torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, muitos palmeirenses mandaram recados positivos ao treinador. Veja os comentários abaixo:

Murilo comemora gol do Palmeiras ao lado de Vitor Roque, pela final do Paulistão. (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)

Veja comentários endereçados ao treinador

Como foi o jogo do Palmeiras

Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.

Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.

O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.

