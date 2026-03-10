Declaração de John Textor sobre o Flamengo viraliza: 'Impressionante'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, deu uma declaração parabenizando o Flamengo pelo título de campeão carioca. A fala foi na premiação do campeonato, na noite desta segunda-feira (9), e rapidamente viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

- Sei que esta noite é dedicada ao Flamengo pela conquista do Campeonato Carioca. Quero parabenizá-los pelos três títulos consecutivos. Nunca perco uma oportunidade de parabenizar o Flamengo. Então, de coração, do Botafogo, vencedor de quatro Cariocas consecutivos, parabéns - declarou John Textor.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após estreia de Jardim

Nas redes sociais, a fala do norte-americano rapidamente viralizou, com muitas reações de torcedores do Flamengo. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

O Flamengo foi campeão carioca pela 40ª vez (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

Veja repercussão da fala de Textor sobre o Flamengo

Veja seleção do Campeonato Carioca 2026

A Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira (9) a seleção do Campeonato Carioca 2026. Os premiados foram anunciados em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

➡️ Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca

Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada. Confira abaixo o time.

continua após a publicidade

Goleiro: Fábio (Fluminense); Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco); Zagueiro central: Jemmes (Fluminense); Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo); Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira); Volante: Martinelli (Fluminense); Meia: Danilo (Botafogo); Meia: Lucho Acosta (Fluminense); Atacante: Kevin Serna (Fluminense); Atacante: PK (Bangu); Atacante: Pedro (Flamengo) Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).

Presentes no time ideal do estadual, Pedro, do Flamengo, e PK, do Bangu, dividiram a artilharia da competição com seis gols cada. Garrinsha, também do Alvirrubro, recebeu prêmio pelo gol mais bonito do campeonato, feito diante do Rubro-Negro na segunda rodada. Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, foi eleito revelação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do seu clube na temporada! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.