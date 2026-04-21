Calleri perde pênalti em São Paulo x Juventude e cobrança viraliza: 'Não dá'

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, nesta terça-feira (21), no Morumbis, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil. O resultado do Tricolor poderia ter sido melhor, caso o atacante Calleri tivesse convertido uma penalidade que cobrou no segundo tempo.

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O lance aconteceu no final da partida. O cronômetro marcava 45 minutos quando a arbitragem identificou um toque de mão do volante Léo Índio dentro da área alviverde por meio do VAR. Calleri foi o responsável por realizar a cobrança.

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Contudo, o camisa 9 não conseguiu convertê-la. O argentino caminhou com confiança, mas a finalização não foi precisa. Sem conseguir deslocar o goleiro, e em uma batida com pouca força, ficou fácil para o goleiro Pedro Rocha realizar a defesa.

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Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a cobrança de Calleri. Além disso, o jogador foi alvo de críticas por perder outros gols ao longo da partida, que poderia ter terminado com um placar mais elástico para o Tricolor.

Veja a repercussão abaixo:

Sao Paulo x Juventude -Partida valida pela 5ª fase da Copa do Brasil (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Como foi São Paulo x Juventude?

Texto por: Izabella Gianola

A noite no Morumbis começou sob forte pressão da torcida. Já na divulgação da escalação, o nome de Roger foi recebido com vaias nas arquibancadas. Integrantes da diretoria, como Rui Costa, também foram alvo de protestos.

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Com a bola rolando, o São Paulo levou perigo logo nos primeiros minutos em cobrança de escanteio, mas acabou desviando pela linha de fundo. Quanto à posse de bola, pertencia ao Tricolor. Do lado do Juventude, pouco controle de jogo.

O São Paulo ameaçou com algumas finalizações mais perigosas, mas o destaque mesmo foi para Luciano. Aos 31 minutos, Danielzinho começou uma boa jogada, acionando Lucas Ramon pelo lado direito. Artur abriu o corredor pela ponta e levantou a bola para Luciano, que mandou de cabeça para o fundo da rede. Na comemoração, beijou a bandeira de escanteio do Tricolor.

Aos 39, quase Luciano garante o segundo. Porém, pesou na força e mandou a bola para fora. Enquanto isso, o Juventude teve somente uma criação mais perigosa, travada pela defesa tricolor. O primeiro tempo terminou em vantagem de um gol para o São Paulo.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, Diogo Barbosa foi expulso. Inicialmente advertido com cartão amarelo após uma dura entrada em Luciano, o lance foi revisado pelo VAR, que levou à mudança da decisão para vermelho. Com isso, o Juventude passou a atuar com um jogador a menos.

Mesmo com vantagem numérica, o ritmo do São Paulo mudou. O Tricolor tentava se reorganizar na saída de bola, trabalhando a construção desde a linha defensiva para tentar retomar o controle do jogo. Aos 28, Luciano desviou de cabeça, mas mandou para fora. Logo na sequência, Calleri também desperdiçou uma baita oportunidade, ao chutar por cima da trave.

A torcida intensificou os protestos próximos aos minutos finais. Aos 36 minutos, André Silva entrou no lugar de Luciano, o que gerou uma série de xingamentos como "burro" direcionados a Roger Machado. Com excesso de cruzamentos e chances desperdiçadas, o Tricolor viu uma chance de crescer no placar aos 42 minutos.

Em uma disputa com André Silva, a arbitragem apontou um possível desvio de mão no volante Léo Índio. O VAR foi chamado e o juiz marcou. Calleri ficou responsável pela cobrança, mas Pedro Rocha defendeu. O São Paulo deixou o Morumbis com apenas um gol de vantagem para o jogo de volta.