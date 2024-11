Saiba as reações da torcida do Botafogo no primeiro tempo da final da Libertadores

Os torcedores do Botafogo que foram ao Nilton Santos para acompanhar a final da Libertadores reagiram aos acontecimentos malucos desse primeiro tempo. Mesmo longe do palco da final, os Alvinegros se reuniram em diversos pontos do Rio de Janeiro para torcer pelo primeiro título da Libertadores do Clube.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Atlético-MG x Botafogo: IA crava resultado da final da Libertadores 2024

Reações dos torcedores do Botafogo

Presente no Niltão, a reportagem do Lance! traz para você as reações dos torcedores com os acontecimentos da partida. No momento da expulsão, a torcida mal tinha acabado de cantar com a euforia do início da partida e já ficou sem reação. O silêncio tomou o estádio e a tensão dominou o clima até a hora do primeiro gol.

Além da comemoração após Luiz Henrique fazer o gol, a torcida do Botafogo explodiu de alívio e começou a cantar, com direito a sinalizadores. Quando o camisa 7 sofreu o pênalti, os botafoguenses aguardaram a imagem no VAR para comemorar a marcação antes de ela efetivamente acontecer, como se fosse um gol.

continua após a publicidade

Quando Alex Telles converteu a cobrança a reação da torcida foi mais do que a de comemorar um gol. Foi possível observar diversos torcedores chorando e felizes como se o Botafogo já tevesse ganhado o título.

Entre os pontos de concentração, a casa do Glorioso, no estádio Nilton Santos, é o principal local para a torcida, fora do Monumental de Núñez. Segundo as informações divulgadas pelo clube, todos os ingressos disponibilizados foram vendidos - cerca de 50 mil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo