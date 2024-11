Com uma a menos, em uma jogada toda construída por Luiz Henrique, com o brilhantismo do atacante, o Botafogo abre o placar contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, no Monumental de Núñez. Marlon Freitas finalizou cruzado dentro da área, a bola resvalou em Alonso e acabou sobrando livre para Luiz Henrique que finalizou sem chance de defesa para Éverson.

Caio Ribeiro comenta expulsão de Gregore em Atlético-MG x Botafogo

Com as travas da chuteira, Gregore acertou a cabeça de Fausto Vera, e o árbitro Facundo Tello aplicou o cartão vermelho ao meia do Alvinegro em campo.

"Assumir o risco desse jogada, no meio do campo, que é uma zona morta, tem que ter um pouco mais de cuidado e ponderar. Primeiro tem que entender o começo do jogo pra depois aumentar a temperatura. Essa expulsão pode comprometer toda a campanha"

