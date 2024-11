PC Oliveira aponta erro da arbitragem na final entre Atlético-MG e Botafogo

Um lance polêmico chamou atenção no segundo tempo de Atlético-MG x Botafogo, na final da Libertadores, neste sábado (30), no Monumental de Nuñez. Deyverson caiu na área após choque com Marlos Freitas, mas Facundo Tello não marcou a penalidade para o clube mineiro. Paulo César de Oliveira analisou a decisão.

- O Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, entendeu que foi pênalti - disse o narrador Luis Roberto durante a transmissão da Globo.

O lance ocorreu aos nove minutos da etapa final, e os jogadores do Atlético-MG pediram o pênalti em campo. Comentarista de arbitragem da ESPN, Carlos Eugênio Simon afirmou que Facundo Tello acertou ao não assinalar a penalidade. No primeiro tempo, o árbitro marcou um pênalti para o time carioca em Luiz Henrique.