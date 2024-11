Internautas criticam titular do Atlético-MG durante final da Libertadores

Titular do Atlético-MG, Guilherme Arana foi muito criticado no jogo contra o Botafogo, pela final da Libertadores da América. O lateral errou no lance que gerou o pênalti do segundo gol da equipe carioca na decisão.

Nas redes sociais, o Arana foi chamado de fraco, enquanto outros disseram que o camisa 13 é superestimado e que faz partida terrível. Após ser amado pela torcida atleticana em anos anteriores, Guilherme é criticado pela final ruim que está fazendo em Buenos Aires, Argentina.

Confira as reações na web: