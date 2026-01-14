Internautas celebram retorno de comentarista à TV Globo: 'Sinal de qualidade'
Transmissões da Fórmula 1 voltam ao domínio da TV Globo
- Matéria
- Mais Notícias
O retorno de Mariana Becker, jornalista com vasta experiência em Fórmula 1, à Globo, foi muito celebrado por internautas do país todo. Assim como a repórter, que estava na Band, o esporte automotivo também está retornando a Globo.
Em ano de Copa, canal de Galvão Bueno anuncia reforços; veja detalhes
Lance! Biz
ESPN reforça equipe de comentaristas para o Australian Open
Fora de Campo
Sormani rebate fala polêmica de Abel Ferreira, do Palmeiras: ´Só na cabeça dele’
Fora de Campo
Na emissora, Mariana Becker comentará as corridas in loco, o que significa que ela estará pessoalmente nas corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir, diretamente do local onde o evento está acontecendo.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Fórmula 1 volta à Globo em 2026
A emissora também irá contar com Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários. Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.
De volta à TV Globo, Mariana Becker celebrou sua participação na equipe de transmissão da Fórmula 1.
- Essa função vai ser nova para quem está vendo mas, principalmente, nova para mim. É algo que eu nunca fiz, mas que vai ser um tipo de comentarista diferente, porque eu fiz questão de estar in loco, perto da notícia, dos pilotos, de onde as coisas acontecem, para que o meu olhar continue sendo aquele com a notícia muito pura. Eu vou ser aquela Mariana Becker de sempre, que vai continuar correndo de um lado para o outro, porque para mim é essencial eu continuar tendo contato com todo mundo que faz parte desse mundo da Fórmula 1 - ressaltou Becker.
- Matéria
- Mais Notícias