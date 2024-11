Bruno Henrique: saiba os valores das apostas investigadas no caso

Bruno Henrique é investigado pela Polícia Federal de uma suposta manipulação de resultados em apostas esportivas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Henrique, do Flamengo, é investigado pela Polícia Federal por um possível envolvimento em manipulação de resultado de apostas esportivas. De acordo com as investigações, os valores apostados giram em torno de R$ 1.500 e R$ 3.050. O site 'Ge' teve acesso a três registros de apostas, consideradas como suspeitas pelas autoridades. Todas apontavam que Bruno Henrique receberia um cartão amarelo na partida. Veja as apostas abaixo:

1- R$ 3.050,00 para ganhar R$ 9.150,00 (lucro de R$ 6.100,00)

2- R$ 2.300,00 para ganhar R$ 7.000,00 (lucro de R$ 4.700,00)

3- R$ 1.500,00 para ganhar R$ 4.550,00 (lucro de R$ 3.050,00)

Vale destacar, que as apostas citadas não são as únicas investigadas e não apresentam um valor completo do caso. Ao todo, três sites de apostas identificaram movimentações suspeitas em apostas envolvendo o atacante do Flamengo na ocasião. Foram elas: Betano, KTO e GaleraBet.

O relatório do site Betano, apontou que 98% do volume de apostas no mercado de cartões estava direcionado para Bruno Henrique. No caso da Galera Bet, o índice foi de 95%. A KTO não especificou a movimentação, apenas citou "uma alta %". Os números indicam que houve uma alta confiança dos apostadores de que a aposta iria se concretizar.

Suposta participação de Bruno Henrique

De acordo com as informações coletadas pelas autoridades, Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão. A ação teria sido motiva para beneficiar familiares.

O atacante foi punido pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) com o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo por uma falta em campo. Após a advertência, ao reclamar da decisão, ele foi advertido novamente e expulso da partida. No confronto, o Santos venceu a partida por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro.