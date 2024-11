Bruno Henrique comemorando gol com a camisa do Flamengo - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 05/11/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio aos jogos da final da Copa Do Brasil, a notícia de um possível envolvimento de Bruno Henrique em manipulação de apostas mexeu com os rubro-negros. Afinal, o clima era de euforia pela vitória por 3 a 1 no compromisso de ida, no Maracanã. Mas, o quanto isso pode impactar na reta final da temporada do Flamengo?

É importante ressaltar que o jogador não está impedido de entrar em campo por conta da operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Além disso, o Rubro-Negro, logo após a ida dos agentes ao Ninho do Urubu e à sede da Gávea, afirmou que o camisa 27 não será afastado.

O atacante, aliás, viaja com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (5). A cidade mineira receberá, na quarta, a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, às 21h (de Brasília). O confronto marcará o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na partida de ida da decisão da Copa do Brasil. Ele também fica à disposição para o jogo de volta do torneio, no próximo domingo.

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo na Copa do Brasil - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A investigação pode afetar o ambiente do Flamengo?

É evidente que a investigação por um possível envolvimento em manipulação de apostas pode causar, inicialmente, um cenário de surpresa e preocupação. Entretanto, conforme o Flamengo publicou em nota oficial, o jogador conta com a confiança do clube e, consequentemente, de seus companheiros.

Números de Bruno Henrique em 2024

Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Bruno Henrique, de 33 anos, disputou 22 jogos nesta temporada (17 como titular). Neste período, ele marcou cinco gols.

Com as lesões de jogadores do setor ofensivo, como Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha, o camisa 27, que vinha começando os jogos como reserva, principalmente no início do ano, ganhou novas oportunidades no time titular. No segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, ele começou em campo. Na ocasião, foi expulso por uma entrada forte em Matheuzinho.