Presidente da CPI das Apostas declara que Bruno Henrique será convocado

Bruno Henrique é investigado de ter manipulado resultado de apostas esportivas no Brasileiro de 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A CPI da Manipulação de jogos e apostas esportivas ganhou um novo alvo nesta terça-feira (5). De acordo com o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, será convocado para depor no processo. O jogador é investigado de ter manipulado resultados de apostas esportivas.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Gaeco/MPDFT) lidera as investigações do caso. De acordo com as informações coletadas pelas autoridades, Bruno Henrique teria manipulado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão. A ação teria sido motiva para beneficiar familiares.

Convocação para a CPI das Apostas

Em contato com o site Congresso em Foco, o senador Jorge Kajuru declarou que o atacante do Flamengo será convocado para depor na CPI das Apostas. O presidente da Comissão afirma que o caso é de teor "grave" e que trabalha há 15 dias em apurações referente a suposta ação ilícita do atleta.

- Já pedi a convocação dele. Será convocado - disse o Jorge Kajuru.

Senador Jorge Kajuru é o presidente da CPI das Apostas Esportivas (Foto: Reprodução)

Vale lembrar, que até o momento apenas a presença do meia Lucas Paquetá está confirmada no processo. O depoimento do jogador do West Ham, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira na CPI das Apostas está marcado para o dia 3 de dezembro. Ele também é suspeito de ter forçado cartões amarelos para favorecer amigos e parentes em casas de apostas. O caso teria acontecido em partidas da temporada da Premier League de 2022/23.