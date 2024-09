Bruninho dá declaração sobre namoro do pai, Bernardinho com Ana Paula Araújo

Bruninho e Bernardinho se abraçando (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 11:26 • Rio de Janeiro

A notícia de que o técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Bernardinho engatou um romance com uma apresentadora da Globo tomou a atenção dos principais portais do Brasil. Segundo a revista "Veja", Ana Paula de Araújo e Bernardinho já estão juntos há 5 meses. Quando perguntado sobre o novo relacionamento do pai, Bruninho, levantador da Seleção masculina de vôlei se mostrou feliz com a união.

- Meu pai estava separado há muitos anos da Fernanda e agora está com a Ana Paula. Ela é uma pessoa muito bacana, se dá bem com toda a família. O importante é que ele está feliz - disse Bruninho sobre Bernardinho.

Bernardinho e Fernanda Venturini, sua ex-esposa (Foto: Divulgação)

O técnico foi casado com a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa, com quem teve o filho Bruninho. Após o relacionamento com Vera, Bernardinho passou 21 anos casado com a também ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, com quem teve duas filhas, Júlia e Vitória.

Ana Paula Araújo chegou à TV Globo em 1999 e passou por programas como "RJTV" e "Jornal Hoje", e hoje é apresentadora do "Bom Dia Brasil". A jornalista de 52 anos foi casada com o empresário Christiano Londres entre 2004 e 2011.