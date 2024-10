Ranking ATP: como funciona e a importância para os tenistas

Gustavo Kuerten ficou 43 semanas no topo do Ranking ATP. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:03 • São Paulo

O Ranking ATP é um sistema de classificação mundial que organiza os jogadores de tênis profissionais de acordo com seus resultados em torneios ao longo de um período de 52 semanas. Esse ranking, criado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), é fundamental para definir a posição de cada jogador no circuito internacional, sendo utilizado para determinar cabeças de chave em competições e distribuir prêmios.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona o Ranking ATP?

O Ranking ATP é baseado no desempenho dos tenistas em torneios do circuito, que variam de ATP 250 a Grand Slams. Os pontos são concedidos conforme o estágio que o jogador alcança no torneio, e os resultados mais recentes têm prioridade sobre os antigos, já que o ranking é atualizado semanalmente.

Os tenistas precisam defender os pontos conquistados no ano anterior. Ou seja, se um jogador foi campeão de um torneio no ano passado, ele precisará repetir esse feito ou chegar a uma fase avançada no torneio para manter seus pontos. Caso contrário, perderá pontos e poderá cair no Ranking ATP.

Pontuação no Ranking ATP: como funciona?

A pontuação do Ranking ATP é distribuída com base na importância e dificuldade do torneio. A seguir, explicamos os principais torneios e a quantidade de pontos atribuída a cada fase:

Grand Slams: São os torneios mais importantes do calendário de tênis, oferecendo a maior quantidade de pontos no ranking ATP. O campeão de um Grand Slam recebe 2.000 pontos. Os vice-campeões acumulam 1.200 pontos, semifinalistas ganham 720, e quem chega às quartas de final leva 360 pontos.

ATP Finals: O torneio de fim de ano, que reúne os oito melhores jogadores da temporada, oferece até 1.500 pontos ao vencedor invicto. Cada vitória na fase de grupos vale 200 pontos, e os triunfos nas semifinais e finais garantem 400 e 500 pontos, respectivamente.

ATP Masters 1000: Esses torneios são os de maior prestígio após os Grand Slams. O campeão de um Masters 1000 recebe 1.000 pontos, enquanto o vice fica com 600 pontos. Semifinalistas garantem 360 pontos e quartas de final valem 180 pontos.

ATP 500: Em torneios de nível 500, o vencedor adiciona 500 pontos ao seu total no ranking ATP, o vice-campeão 300, os semifinalistas 180 e os que chegam às quartas de final garantem 90 pontos.

ATP 250: Nos torneios menores, como o próprio nome indica, o campeão recebe 250 pontos, o vice 150, os semifinalistas 90 e as quartas de final valem 45 pontos.

Challenger e Future Tours: Nos níveis inferiores ao ATP Tour, os torneios oferecem uma quantidade significativamente menor de pontos, sendo importantes para jogadores que estão no início de suas carreiras ou em fase de recuperação.

Importância para os tenistas

Estar bem posicionado no Ranking ATP significa maior visibilidade, melhores oportunidades e prêmios em dinheiro mais significativos. Os tenistas que figuram entre os melhores do mundo têm mais chances de serem convidados para os torneios de maior prestígio e de disputar confrontos diretos contra os principais nomes do esporte.

Além disso, o Ranking ATP também é um reflexo da consistência de um tenista. A cada semana, a lista é atualizada, recompensando quem mantém um bom nível de desempenho e, ao mesmo tempo, penalizando os jogadores que não conseguem manter o ritmo ou que passam por longos períodos de inatividade.

Como o ranking afeta o circuito?

O sistema de pontuação do Ranking ATP é o que permite um circuito competitivo e dinâmico. A cada temporada, jogadores têm a oportunidade de subir ou descer no ranking, dependendo de suas performances nos torneios. Isso mantém o circuito interessante, com novos talentos sempre surgindo e desafiando os veteranos.

Por outro lado, o Ranking ATP também ajuda a definir os cabeças de chave dos torneios. Isso significa que os jogadores com as melhores classificações têm uma pequena vantagem, pois enfrentam adversários teoricamente mais fracos nas primeiras rodadas. No entanto, é comum ver surpresas, com jogadores de ranking inferior derrotando os mais bem colocados.

A evolução do Ranking ATP

Desde sua criação, o Ranking ATP passou por algumas mudanças em sua estrutura. No início, o sistema era menos complexo, e a distribuição de pontos não refletia tão bem o nível de cada torneio. Hoje, o sistema está mais afinado, e os pontos são distribuídos de maneira mais proporcional ao prestígio e à dificuldade de cada evento.

Além disso, o Ranking ATP passou a ser atualizado semanalmente, o que aumenta a pressão sobre os jogadores para manterem um bom desempenho constante. Um resultado ruim em um torneio importante pode derrubar um tenista várias posições, enquanto uma vitória pode catapultá-lo para os primeiros lugares.