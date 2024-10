Falcão revela bastidores de pedido da Fifa por futsal nas Olimpíadas

Falcão marcou 401 gols pela Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Arquivo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Maior jogador da história do futsal, Falcão abriu o jogo sobre o pedido da Fifa ao COI, para a inclusão do futsal no programa das Olimpíadas. Após a partida entre Argentina e França, pela semifinal do Mundial, o Rei deu detalhes sobre o envio do ofício à entidade. O movimento é algo inédito na história da modalidade.

— Eu assisti o jogo ao lado de um dos nomes fortes da Fifa. Ele me disse que o pedido foi encaminhado, mas não obteve resposta. A dificuldade é que o Comitê Olímpico tem 10.500 pessoas envolvidas e, para o futsal entrar, seriam mais 400 ou 500 pessoas entre atletas e comissão técnica. Com isso, teria que sair algum esporte coletivo, só que eles são muito consolidados nas Olimpíadas. É diferente de trocar o breaking, pelo futsal, porque o breaking é individual — afirmou Falcão, em entrevista à página "BR Futsal".

Falcão está no Uzbequistão para acompanhar as partidas finais da Copa do Mundo de Futsal. O ex-jogador, que conquistou o Mundial em 2008 e 2012, explicou que este pedido da Fifa ao COI foi feito há algum tempo, mas sem retorno.

— Embora tenha saído essa notícia hoje, o ofício já foi enviado há um tempo, pelo o que ele me falou. Mas não foi respondido. Nossa preocupação é isso acabar "se perdendo". Então, eu quero tirar uns cinco minutos do Infantino (presidente da Fifa), para incentivar ele a cutucar o COI. O Mundial acaba domingo, daqui a pouco as pessoas importantes não estão mais reunidas e passa batido — completou.

Falcão beija o troféu da Copa do Mundo de futsal conqustado em 2012, pelo Brasil (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)

O Brasil chegou a final do Mundial de futsal 12 anos depois. Na decisão, os brasileiros irão encarar a Argentina, em partida que será disputada no domingo (6), às 12h, de Brasília. A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato da competição.