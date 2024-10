Saque com pé é válido no vôlei? Veja a regra!

Sacar com o pé não é permitido nas regras do vôlei. (Foto: AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 19:41 • Rio de Janeiro

O saque é uma das jogadas mais importantes no vôlei, sendo o primeiro toque da bola em cada rally. Existem várias técnicas de saque, como o saque por cima e o saque por baixo, mas uma dúvida comum entre iniciantes e até alguns espectadores é: o saque com pé é permitido no vôlei? Neste artigo, vamos explorar o que as regras dizem sobre isso e como o saque é regulamentado no vôlei profissional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saque com o pé é permitido?

De acordo com as regras oficiais da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o saque com pé não é permitido no vôlei. O saque deve ser realizado com as mãos ou o antebraço. As regras são claras ao definir que o jogador deve golpear a bola com a mão aberta ou fechada, ou, em alguns casos, com o punho, mas nunca com os pés ou qualquer outra parte do corpo.

Essa restrição faz parte das normas que governam o jogo de vôlei, com o objetivo de manter a técnica e a estrutura do esporte. Assim, embora o uso dos pés seja permitido em algumas outras situações durante o jogo (como em um toque de defesa ou quando a bola está próxima ao chão), ele não pode ser usado na execução do saque.

Como o saque é realizado?

No vôlei, o saque é uma jogada que tem o objetivo de colocar a bola em jogo e iniciar o rally (e não é permitido o saque com pé). A bola deve ser lançada do lado de fora da quadra, na linha de fundo, para o lado adversário, e há várias formas de realizar essa jogada, desde saques mais simples, como o saque por baixo, até saques mais complexos e poderosos, como o saque "viagem" ou "flutuante".

Aqui estão os tipos mais comuns de saque permitidos:

Saque por baixo: O jogador golpeia a bola com a mão fechada, normalmente com o punho, abaixo da linha da cintura. Esse é um saque mais comum entre iniciantes. Saque por cima: O jogador lança a bola para cima e golpeia com a palma da mão ou o punho. Esse é o tipo de saque mais utilizado no vôlei profissional, pois oferece maior controle e potência. Saque flutuante: Um saque por cima em que o jogador tenta fazer com que a bola não gire, criando uma trajetória imprevisível para a defesa adversária. Saque viagem: Um saque por cima em que o jogador imprime muita força e velocidade na bola, similar a um ataque.

Nenhuma dessas técnicas permite o saque com pé, já que as regras estipulam que a bola deve ser golpeada com as mãos.

O uso dos pés no vôlei

Embora o saque com pé seja proibido, as regras do vôlei permitem que os jogadores utilizem os pés em algumas outras situações durante o jogo. A regra mais recente da FIVB permite que qualquer parte do corpo toque a bola durante uma jogada, inclusive os pés. Isso significa que os jogadores podem usar os pés para salvar uma bola próxima ao chão ou realizar um movimento defensivo, o que era uma prática proibida até algumas décadas atrás.

Essa flexibilização foi feita para deixar o jogo mais dinâmico e aumentar as chances de uma jogada continuar, mesmo quando a bola está em uma situação difícil de ser salva. No entanto, é importante lembrar que, no caso do saque, a regra continua sendo restrita ao uso das mãos.

Saque com pé e outras infrações

Existem várias infrações que podem ocorrer durante a execução de um saque no vôlei, além de tentar usar o pé, que é uma jogada ilegal. Aqui estão algumas das infrações mais comuns relacionadas ao saque:

Pisar na linha de fundo: O jogador que estiver executando o saque deve estar atrás da linha de fundo da quadra e não pode pisar na linha ou dentro da quadra antes de a bola ser tocada. Saque fora do tempo: O jogador tem 8 segundos para executar o saque após o árbitro apitar. Caso o saque não seja realizado dentro desse tempo, a posse de bola passa para o time adversário. Bola não ultrapassa a rede: O saque precisa cruzar a rede e entrar na área de jogo adversária. Se a bola bater na rede e não ultrapassar, o saque será considerado inválido. Bola fora dos limites: Se a bola for lançada para fora da quadra, sem tocar na área de jogo adversária, é um erro de saque e o ponto é concedido ao time adversário.