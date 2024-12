Durante uma partida de poker em um evento do PokerStars Brasil, neste domingo (22), Neymar surpreendeu os amigos ao recusar um convite para uma balada. O jogador exibiu sua aliança de compromisso e afirmou estar totalmente focado em seu relacionamento com Bruna Biancardi.

No vídeo, um dos amigos sugeriu uma "baladinha" após o evento de poker. Neymar, no entanto, negou prontamente o convite. A atitude do craque gerou muitas risadas de quem estava na mesa.

- Posso não, parei... me aposentei. A Maviezinha me mudou. Minha mulher está chegando já já - disse Neymar.

Durante a partida, Neymar também comenta sobre a sua outra filha, Helena, e sobre seu primogênito, Davi Lucca. No momento, o jogador do Al-Hilal se recupera de uma lesão no tendão da coxa esquerda. A previsão é que o atleta jogue o Mundial de Clubes, no meio de 2025.

Neymar em ação pelo Al Hilal (Foto: AFP)

