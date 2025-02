A influenciadora Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, realizou uma denúncia grave. Em um pronunciamento divulgado nesta terça-feira (25), a modelo afirmou que os filhos do camisa 10 do Santos tem sido atacados com mensagens racistas e de ódio em mensagens nas redes sociais.

Ao abordar o tema com os próprios seguidores do Instagram, a influenciadora apontou um dos perfis que supostamente

- Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui? - iniciou a influenciadora, antes de declarar ter acionado os advogados para o caso.

- Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor! - concluiu.

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, denunciou ataques racistas contra filhos do jogador (Foto: Reprodução)

Filhos de Neymar

Atualmente, Neymar tem quatro filhos. Dois de relacionamentos sem ser com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Tratam-se de Davi Luca, de 13 anos, fruto do namoro antigo com a influenciadora Carol Dantas. Além do menino, Helena, de seis meses, nasceu após uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Com Bruna, o camisa 10 do Santos teve Mavie, de 1 ano, e agora, o casal espera a chegada de uma nova menina. A influenciadora está grávida de quatro meses de Mel, a mais nova filha do camisa 10.