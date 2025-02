Neymar, do Santos, manda recado a MC Hariel, e Depay responde: ‘Vai Corinthians’

Presentes no draft da Kings League Brasil, Neymar e Memphis Depay protagonizaram um momento curioso no evento, em São Paulo. O craque do Santos brincou ao provocar MC Hariel, torcedor do Corinthians, e logo na sequência, o atacante do Alvinegro respondeu ao comentário do camisa 10 do Peixe com um "vai Corinthians".

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

- O MC Hariel, depois do último jogo do Corinthians, mostrou o dedo do meio pra mim quando ele tava saindo. Já guardei e falei "calma, garoto, que sua hora vai chegar". Torce para não ter Corinthians x Santos no Paulistão. Meu irmão aqui, do Timão - disse Neymar, apontando para Depay, que soltou o grito na sequência.

continua após a publicidade

Neymar é presidente da Furia F.C, time da Kings League Brasil, torneio de Fut7 que será disputado neste ano no país. O evento também ficou marcado pelo "fico" de Kelvin Oliveira na "G3X", equipe da qual agora é presidente ao lado de Gaules. O jogador era um desejo de Neymar para atuar no time profissional do Santos.

Quem é Kelvin Oliveira, o K9?

Natural de Minas Gerais, Kelvin Oliveira tinha o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. Em 2021, Kelvin foi eleito o melhor jogador do mundo no Fut7. Na modalidade, o atacante defendeu o Grêmio e teve destaque, o que fez a diretoria dar uma chance ao atleta entre os profissionais durante treinos em 2023. Contudo, o jogador não foi aproveitado por Renato Gaúcho no time.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Kelvin disputou a Copa do Mundo de Clubes da Kings League pela "G3X" e foi vice-campeão, sendo eleito melhor jogador do torneio, com 13 gols e sete assistências. Em janeiro, o jogador comandou o Brasil na conquista da primeira Copa do Mundo de Nações da Kings League. Ao todo, foram 19 gols anotados em cinco jogos disputados. Na final, K9 balançou as redes da Colômbia cinco vezes.