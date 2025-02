Emocionado, Kelvin manda recado a Neymar ao recusar convite para jogar no Santos

Um dos melhores jogadores do mundo na Kings League, Kelvin Oliveira recusou o convite de Neymar para jogar no Santos. A decisão foi anunciada pelo atleta em evento do torneio nesta segunda-feira (24), em São Paulo. Ao revelar que segue na modalidade, como jogador e presidente da G3X, o "K9" agradeceu ao craque do Santos.

- São poucos os jogadores que são privilegiados de falar que tiveram um convite de um ídolo para jogar com ele. Neymar, eu nunca vou esquecer disso. A gente conversou muito no particular, eu até me emociono porque… Todos que já jogaram futebol sonharam em viver um momento como esse, em poder receber convites como esse. Agradeci muito ao Neymar pelo convite, mas eu decidi ficar na Kings League - disse Kelvin.

Bastidores e proposta dos Estados Unidos

Pouco antes do início da cerimônia, Kelvin já ensaiava o anuncio de decisão de recusar o Santos. Em conversa com o Lance no tapete vermelho da Kings League, K9 destacou que se sentiu honrado pela busca do craque do Peixe.

- A decisão eu vou comunicar em cima do palco. Mas o que posso falar é que fico muito feliz de três grandes escolhas e qualquer uma que eu aceitasse seria bacana para minha vida. Vai ser uma grande fase para mim - destacou.

Além da possibilidade de defender o Santos, Kelvin tinha como oferta atuar na Kings League dos EUA, em clube gerido pelo influencer e empresário Jake Paul. Em cima do palco, Kelvin destacou que a proposta que chegou era muito atrativa para ele pelo viés financeiro e pela possibilidade de construir uma família nos EUA.

- Ele entrou em contato comigo e fez uma proposta que fazia sentido. Ele fez uma proposta que mudaria minha vida, que mexeu muito comigo, mas tenho dentro de mim muita gratidão, ao Gaulês e toda comissão técnica - destacou o jogador, que tem contrato com a G3X até o final de 2025.