Bruna Biancardi, influenciadora digital e noiva de Neymar, revelou estar esperando sua segunda filha, mantendo o nome da criança em segredo. A influenciadora e Neymar, que começaram o relacionamento em 2021, já têm uma filha, Mavie, que completou um ano recentemente. A gestação atual foi anunciada em dezembro de 2024. A influenciadora enfatizou como a experiência da primeira gravidez a preparou para os desafios da maternidade, permitindo-lhe enfrentar esta nova fase com mais confiança.

Bruna Biancardi explica sumiço nas redes sociais

"Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom… Não quero me estressar e mesmo que eu não fale/faça nada aqui sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, eu nem ligo, mas falar das minhas filhas já é maldade demais para mim. Então, estou mais quieta… Sei que vão me entender!"

Os preparativos para a chegada da nova membro da família estão em andamento, com Bruna revelando detalhes do enxoval e da decoração do quarto da bebê. Ela tem utilizado suas redes sociais para compartilhar dicas de maternidade e promover um estilo de vida saudável durante a gestação. A relação de Neymar com a paternidade também foi destacada, mostrando o jogador como um pai presente, apesar de sua agenda cheia de compromissos profissionais.

