Sensitiva aponta nova traição em relação de Neymar com Bruna Biancardi

O ano de 2025 pode ser marcado por uma nova traição na relação de Neymar com Bruna Biancardi. De acordo com a sensitiva Michele Souza, conhecida por fazer diversas previsões, o jogador pode levar um chifre da namorada, a quem já traiu anteriormente.

Além disso, Michele também previu um problema de saúde de Neymar para o atual ano. Ela apontou, que o atacante pode ficar ainda mais tempo longe dos gramados. Vale destacar, que o brasileiro está há um ano sem ter uma grande sequência de jogos pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pela Seleção Brasileira.

- Vi um enorme alerta para a saúde. Dessa vez eu vi alerta para a vida do Neymar. O Neymar pode ter um susto neste ano. É como se fosse uma enorme provação para a saúde e a vida dele. Não vejo ele jogando na copa. Não vejo ele ganhando copa do mundo nenhuma - disse a sensitiva.

Referente a traição, Michele apontou que Bruna Biancardi irá devolver as traições passadas do jogador. Segundo ela, a infidelidade da influenciadora acontecerá após o nascimento do segundo filho do casal. Recentemente os dois divulgaram estarem a espera de mais uma filha, eles já são pais de Mavie, de 1 ano.

- Vai ser pai novamente. A Bruna vai engravidar novamente, mas vejo ele se sentindo traído pela Bruna. Vi ele dando mancada, mas também vai se sentir traído na vida afetiva. Vejo muita depressão, porque ele não vai conseguir ainda jogar futebol da forma que ele gostaria. O Neymar ele é alvo de muita feitiçaria, muita praga de mulher - concluiu.

Atualmente, o jogador segue de fora dos gramados. No ano passado, ele sofreu uma lesão crônica no cruzado anterior do joelho. Após retornar aos gramados nesta temporada, ele sentiu a coxa e desde então não voltou a pisar nos gramados.

Longe dos compromissos em campo, o atleta curte momentos ao lado da família. O período aproximou o atleta de Bruna Biancardi e da filha Mavie. Os três registraram momentos juntos durante a reta final de 2024.