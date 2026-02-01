Clubes cariocas dominam coração de torcedores em Brasília, palco da Supercopa Rei

Conteúdo Especial

Desde 2020, quando a Supercopa Rei retornou ao calendário nacional, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, já sediou três decisões do torneio, e está a caminho da quarta. Valendo o primeiro título da temporada, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1), às 16h. Dentro desse contexto, um fator que chama atenção é o número de torcedores dos clubes cariocas presentes na capital federal.

Um levantamento do portal "Metrópoles" revela que cerca de 60% dos brasilienses torcem para clubes cariocas. O Flamengo é o líder absoluto, com 40,5%, seguido por Vasco (11,2%) e Corinthians (7,3%). Logo em seguida, o Botafogo aparece com 5,8%, superando gigantes como São Paulo e Palmeiras, enquanto o Fluminense é representado com 2,3%.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista Marcos Paulo Lima, do Correio Braziliense, destacou que esse domínio dos clubes cariocas na capital federal se deve a migração de pessoas durante a formação da cidade. Antes das partidas passarem a ser televisionadas, clubes como Flamengo, Vasco e Corinthians eram amplamente divulgados na região.

— Os times cariocas são um caso à parte no Distrito Federal. A maioria dos moradores de Brasília, lá em 1960, vieram do Rio de Janeiro, e assim, trouxeram a cultura do futebol carioca para cá. Filhos dessas pessoas foram criados aqui com essa referência. Isso explica a quantidade de torcedores de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo aqui. Essa tradição foi passando de pai para filho. Agora, não é só do Rio de Janeiro, aqui também tem muito torcedor de clubes de São Paulo, como o próprio Corinthians. Assim como, de outros clubes do Brasil — disse o comunicador.

Natural de Brasília, Alan Oliveira se tornou flamenguista por influência do pai, aos seis anos, e comentou sobre a rotina dos torcedores em dias de jogo. O torcedor revelou que também se programa anualmente para viajar atrás do clube de coração.

- Meu amor pelo Flamengo começou por influência do meu pai. Minha primeira lembrança é o gol de falta do Pet, contra o Vasco, na final do Carioca de 2001, quando tinha apenas seis anos na época. Aqui em Brasília, os torcedores costumam se reunir em bares para assistir aos jogos. Eu costumo viajar bastante atrás do Flamengo, vou muito ao Rio e para outras cidades da América do Sul. Quando sai o calendário das competições, faço um planejamento dos jogos que quero acompanhar e me programo para ir - comentou.

Alan celebra o tetracampeonato da Libertadores, em Lima (Foto: Reprodução)

Brasília se mobiliza para a Supercopa

O título da Supercopa Rei de 2026 será decidido entre duas das maiores torcidas da capital, que prometem uma grande festa neste domingo (1), dentro e fora do Mané Garrincha. Às vésperas da grande decisão, Marcos Paulo Lima revelou como está sendo a mobilização dos torcedores em Brasília.

— Essa será a quarta final em Brasília. Vamos ter um estádio lotado. São as duas maiores torcidas do Brasil. A cidade respira esse jogo. Houve muita festa com os títulos de Flamengo e Corinthians no ano passado. Então, essa final será a oportunidade dos torcedores residentes em Brasília de matar a saudade dos clubes do coração — disse o jornalista.

Alan Oliveira revelou as expectativas para o jogo e se mostrou confiante para mais um título do Flamengo na Supercopa.

- Espero uma vitória apertada do Flamengo, estamos ainda no início da temporada, com o time se encontrando fisicamente ainda. Por isso, eu não espero um espetáculo e sim uma vitória apertada, 1 a 0 ou 2 a 1, confio nesses placares - finalizou.

Estádio Mané Garrincha volta a sediar uma final de Supercopa (Foto: Paula Reis /CRF)

