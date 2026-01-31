'Te sigo a todo lado': torcedora vai à quarta Supercopa Rei para apoiar o Flamengo

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

"Não importa onde jogue, eu vou te apoiar". Dona de um amor incondicional pelo Flamengo, Isabella Gusmão é a prova viva de que a paixão não tem fronteiras. Desde os três anos de idade nas arquibancadas, a torcedora já acompanhou o clube de coração em nove finais fora do Rio de Janeiro, e neste domingo (1), não poderia ser diferente. À caminho de sua quarta Supercopa, a jovem de 24 anos falou com exclusividade ao Lance! e projetou as expectativas para a partida decisiva contra o Corinthians.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz por estar presenciando mais uma final com o Flamengo. É muito gratificante poder ir acompanhar esse jogo, já bate aquele nervosismo de sempre. Estou confiante para essa final, acho que o Flamengo tem condições de chegar ao tetracampeonato, vejo que temos um time um pouco melhor que o do Corinthians. Normalmente, não vou com grandes expectativas para as finais, mas acho que a gente pode sim conquistar esse título - comentou.

➡️CBF define o árbitro para Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians

Nascida e criada na Tijuca, bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro, Isabella é filha de pais rubro-negros e começou a frequentar o Maracanã em 2004. Sua paixão pelo Flamengo é herança do pai, Vitor, com quem divide a arquibancada até hoje. E não é só futebol: basquete e vôlei também fazem parte da rotina da torcedora, que não perde uma oportunidade de apoiar o time do coração.

continua após a publicidade

- Meu amor pelo Flamengo surgiu através da minha família. Meus pais são flamenguistas, inclusive, se conheceram dentro do Maracanã e desde pequena meu pai me leva ao estádio. Meu primeiro jogo foi em 2004, tinha só três anos, e depois disso ele nunca mais deixou de me levar. Fiquei apaixonada pela torcida e comecei a ir sozinha, quando cresci. Além dos jogos de futebol, sempre que dá, acompanho também jogos de basquete, vôlei e outras modalidades do clube - disse.

Isabella e seu pai, Vitor, no gramado do Maracanã em 2004 (Foto: Reprodução)

Dentre todas as finais, a ilustre torcedora elegeu a decisão da Libertadores em 2019 como o momento mais marcante de sua jornada com o Flamengo. Segundo ela, aquela conquista representou o sonho de todo torcedor flamenguista, que convivia com um jejum de 38 anos.

continua após a publicidade

➡️Supercopa Rei terá bet como patrocinadora máster; veja detalhes

- Eu já viajei atrás do Flamengo em algumas oportunidades, essa vai ser minha quarta final de Supercopa, mas para mim, o momento mais marcante que eu presenciei foi a final da Libertadores de 2019. Ela representou o sonho de todos os flamenguistas, o título veio com aquela virada emocionante e depois de 38 anos voltamos a conquistar a Libertadores contra o River, que é um gigante do continente - concluiu.

Flamengo decide mais uma Supercopa

Maior campeão da competição, o Flamengo vai para sua sexta Supercopa desde 2020. Desta vez, a equipe encara o Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025, neste domingo (1), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rumo à sua terceira final na capital federal, Isabella relembrou as duas últimas decisões e projetou a partida contra a equipe paulista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Fui nas duas outras finais que tiveram no Mané Garrincha, tanto contra o Athletico-PR, em 2020, quanto contra o Palmeiras, em 2023. No título contra o Furacão, inclusive, foi minha primeira vez no Mané Garrincha, vivi toda aquela emoção de conhecer um novo estádio, gosto muito de colecionar isso, me sinto muito feliz de conhecer um lugar pela primeira vez. Agora nesse domingo, eu estou com aquela esperança de voltar para o Mané Garrincha e comemorar mais um título do Mengão - finalizou a torcedora.

Isabella na Supercopa de 2023 no Mané Garrincha (Foto: Reprodução)

🤑 Aposte na vitória do Flamengo na final da Supercopa Rei! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.