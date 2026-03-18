Crespo vira assunto após derrota do São Paulo no Brasileirão: 'Estamos vendo'

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o técnico Hernán Crespo virou assunto depois da derrota do Tricolor.

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O gol da vitória alvinegra foi marcado por Ivan Román, no segundo tempo, anotando seu primeiro gol com a camisa do Galo e garantindo o segundo triunfo do Galo na competição. Foi a primeira derrota do São Paulo no campeonato.

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Nas redes sociais, torcedores do São Paulo começaram a debater se a demissão de Crespo foi uma decisão acertada. Veja abaixo:

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Como foi a derrota do São Paulo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes adotando uma postura ofensiva e criando boas oportunidades. Em um cruzamento pela direita, a bola raspou na cabeça de André Silva, que por pouco não conseguiu a finalização. Na sequência, Hulk respondeu em cobrança de falta da intermediária; a bola desviou no caminho e obrigou o goleiro Rafael a fazer sua primeira grande defesa no jogo.

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Com o decorrer da primeira etapa, o São Paulo passou a ter maior posse de bola. No entanto, quem criava as melhores oportunidades e levava mais perigo era o Atlético. O Tricolor mantinha o controle da posse, mas encontrava dificuldades para transformar isso em chances claras de gol. Já o Galo apostava nas descidas em velocidade e nos chutes de média distância para ameaçar o adversário.

Atlético-MG x São Paulo (Foto: Gilson Lobo / GazetaPress)

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais agressivo, pressionando e buscando o ataque. Aos 19 minutos, encontrou o caminho do gol e abriu o placar: Bernard fez o lançamento para a área, encontrou Alan Franco, que escorou de cabeça para Ivan Román completar para o fundo das redes.

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Após sofrer o gol, o São Paulo retomou a posse de bola e passou a buscar o ataque. No entanto, o Atlético se mostrava bem postado e organizado defensivamente, dificultando a vida do Tricolor, que circulava a bola de um lado para o outro sem conseguir penetrar na defesa adversária ou criar chances claras. A partida ficou assim até o apito final e o Galo garantiu a segunda vitória na competição.

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