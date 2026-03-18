Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Na conta'

O Fluminense perdeu para o Vasco por 3 a 2, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, o tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o rival virar a partida durante o segundo tempo. O cenário fez os torcedores do clube se revoltarem com o treinador Luis Zubeldía.

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Após o apito final, parte da torcida do Fluminense se mostrou incomodada com algumas decisões do técnico ao longo da partida. A maioria dos torcedores apontou erros em substituições da comissão técnica ao longo do segundo tempo.

De fato, o Vasco cresceu de rendimento durante a etapa complementar. Com mais presença no campo ofensivo, o Cruzmaltino conseguiu marcar três vezes para a virar a partida. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Vasco x Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

A partida começou em ritmo acelerado no Maracanã. Com menos de um minuto, Hugo Moura errou na saída de bola, e Lucho Costa aproveitou a sobra na entrada da área para servir Canobbio, que avançou em velocidade e finalizou na saída de Léo Jardim, abrindo o placar. Após a falha, o volante vascaíno passou a ser vaiado a cada toque na bola.

O Fluminense manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para construir jogadas ofensivas. Na sequência, John Kennedy arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência Savarino cruzou pela ponta, e Lucho cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Pelo lado do Cruz-Maltino, Andrés Gómez tentou assumir o protagonismo, porém encontrou pouca ajuda e não conseguiu levar grande perigo.

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Na volta do intervalo, o cenário se manteve: o Vasco tinha mais posse, mas era o Fluminense quem levava mais perigo. Aos oito minutos, Hércules ampliou com um belo chute de fora da área. Quando a vitória tricolor parecia encaminhada, o Vasco reagiu. Após corte parcial da defesa, a bola sobrou para Nuno Moreira, que soltou uma finalização potente para diminuir o placar e recolocar o time na partida.

Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos, com a torcida do Vasco, esmagadora maioria no estádio, empurrando o Gigante da Colina. Aos 42 minutos, Cuiabano fez lançamento preciso para a segunda trave, e Spinelli apareceu livre para cabecear no canto e empatar.

Aos 49 minutos, quando mais uma vez o resultado parecia definido, Rojas cruzou na medida para Thiago Mendes, que testou firme para as redes, decretando a virada do Vasco em um desfecho eletrizante no Maracanã.