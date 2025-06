Brasileiros ‘comemoram’ batida de Verstappen no GP da Áustria de Fórmula 1

Logo na segunda volta do GP da Áustria de Fórmula 1, um acidente tirou o tetracampeão Max Verstappen (RBR) da disputa. A situação envolveu o holandês e o jovem piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ambos deixaram a pista abraçados conversando. Na web, os brasileiros comemoraram a situação, já que abriu espaço para o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) crescer no grid.

Nas imagens publicadas pela Fórmula 1, é possível ver o instante do acidente e a 'fuga' de Bortoleto da confusão entre Verstappen e Antonelli. O incidente foi causado por um mergulho arriscado do jovem piloto italiano.

O tetracampeão Max Verstappen (RBR) deixou a disputa na segunda volta (Foto: Reprodução/X)

Zoação brasileira com Verstappen

Disputa na Fórmula 1

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 198 pontos, 22 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Mercedes, Ferrari e Red Bull vêm em sequência.

George Russell (Mercedes) venceu o GP do Canadá, último da F1. A corrida foi marcada pelas poucas ultrapassagens e emoções. Ao final da prova, Oscar Piastri e Lando Norris disputaram posições, o que culminou no abandono do inglês.