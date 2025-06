Narrador da Flamengo TV rebate críticas sobre Mundial: ‘Pede para ficar fora da Copa’

João Guilherme entrou na temática que tem rondando o futebol brasileiro nos últimos dias: a realização do Mundial de Clubes. A declaração do narrador da Flamengo TV aconteceu um dia após as declarações dadas por Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira. Em entrevista recente, o jogador criticou o calendário do torneio, alegando que a competição, realizada entre temporadas do futebol europeu, obriga atletas renunciarem a suas férias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

João Guilherme fez publicação nas redes sobre a polêmica (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

No X (antigo Twitter), João Guilherme, sem citar Raphinha, abordou a situação e exaltou a realização da Copa do Mundo de Clubes, que está proporcionando o duelo entre Flamengo x Bayern de Munique, por exemplo. Além disso, o narrador sugeriu que o posicionamento do jogador se repita ano que vem, quando ocorrer a Copa do Mundo de Seleções, que também será realizada nos Estados Unidos.

— A Copa do Mundo de Clubes da Fifa é a competição mais legal que inventaram no futebol. Quem está reclamando de jogar nas férias, ano que vem pede para ficar fora da Copa porque será nas férias, tudo balela. A Copa do mundo de Clubes nos proporciona a chance de ver um Flamengo x Bayern de Munique. Espetacular. Vamos curtir — escreveu.

continua após a publicidade

Zico também rebate Raphinha

Outro a criticar Raphinha foi Zico. O ex-jogador saiu em defesa do Mundial de Clubes e rebateu as declarações dadas pelo atacante do Barcelona. Em entrevista à revista "Placar", o ídolo do Flamengo destacou que a realização do torneio já era de conhecimento público há bastante tempo e cobrou coerência do jogador em futuras competições.

➡️Zico rebate opinião de Raphinha sobre o Mundial de Clubes

— Ninguém soube ontem que iria ter essa competição. Ela já estava definida há muito tempo. Ele, talvez, tenha dado sorte que a única Copa do Mundo que ele disputou foi no meio da temporada, onde a Fifa bagunçou o calendário do futebol mundial para satisfazer o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo, no período de férias, ele não daria essa declaração — comentou o ídolo rubro-negro