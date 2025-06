Brasileiros vão à loucura na web com primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na F1

Os fãs brasileiros da Fórmula 1 sorriram neste domingo (29): Gabriel Bortoleto (Sauber) conquistou os seus primeiros pontos na categoria. O jovem automobilista brasileiro terminou o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025, na oitava colocação e pontuou pela primeira vez na carreira profissional, quatro pontos. Nas redes sociais, o feito foi bastante comemorado.

Gabriel Bortoleto chega em oitava lugar no GP da Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)

Bortoleto festejado na web



Além da conquista pessoal do piloto, foram os primeiros pontos do Brasil na Fórmula 1 após mais de sete anos, o último ponto do Brasil havia sido com Felipe Massa, GP de Abu Dhabi, em 2017. Naquela ocasião, Massa terminou a corrida na décima posição.

Após a corrida, Bortoleto recebeu o carinho do colega de pistas, a lenda Fernando Alonso, com quem disputou posição, e foi bastante comemorado nas redes sociais.

GP da Áustria

A corrida foi mais uma marcada pela dominância da McLaren, que emplacou a dobradinha e a vitória de Lando Norris. A equipe segue líder. Charles Leclerc (Ferrari) fecha o pódio e Lewis Hamilton marca um bom quarto lugar para os italianos.