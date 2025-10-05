Brasileiro ‘vira’ luta com nocaute no UFC 320 e impressiona web: ‘Absurda’
Willycat vence luta no card principal
- Matéria
- Mais Notícias
Com dificuldades para "bater o peso" antes da luta, Daniel Willycat venceu Joosang Yoo no UFC 320 e dedicou a vitória a Mark Zuckerberg. Depois de ter problemas para bater o peso e ficar em maus lençóis com o Ultimate, o brasileiro se recuperou, nocauteando Joosang Yoo no início do segundo round. A vitória de Willycat no UFC 320 levou os internautas a êxtase. Confira;
Torcedores do Corinthians comemoram suspensão de jogador: ‘Melhor coisa’
Fora de Campo
Yuri ou Maycon? Torcedores do Corinthians escolhem principal batedor: ‘Recurso’
Fora de Campo
Atitude da torcida do Corinthians com Yuri Alberto repercute: ‘Inacreditável’
Fora de Campo
➡️ Acompanhe ao vivo: UFC 320 com Alex Poatan e dois brasileiros em ação
O que significa "bater o peso" no mundo das lutas
A expressão "bater o peso" no mundo do UFC refere-se ao processo em que um lutador consegue atingir o limite de peso exigido para sua categoria de luta durante a pesagem oficial, que geralmente ocorre um dia antes do evento.
Isso é fundamental para que o atleta seja autorizado a competir, e envolve técnicas de "corte de peso" (como desidratação controlada, dieta rigorosa e treinamento intenso) para reduzir o peso corporal temporariamente.
Resultados do UFC 320 (em andamento)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) venceu Tre'ston Vines (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso casado: Daniel Santos (BRA) venceu Joosang Yoo (COR) por nocaute no segundo round
Peso galo: Jakub Wiklacz (POL) venceu Patchy Mix (EUA) por decisão dividida
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) venceu André Muniz (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) venceu Nikolay Veretennikov (CAZ) por decisão unânime
Peso galo: Yana Santos (RUS) venceu Macy Chiasson (EUA) por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat (AFG) vence Chris Gutierrez (EUA) por decisão unânime
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) venceu Austin Vanderford (EUA) por finalização (guilhotina) no segundo round
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) venceu Brogan Walker (GUA) por decisão unânime
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias