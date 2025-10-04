Yuri ou Maycon? Torcedores do Corinthians escolhem principal batedor: ‘Recurso’
Yuri Alberto sofre pênalti, mas Maycon assume e converte cobrança
Após o pênalti de cavadinha desperdiçado por Yuri Alberto contra o Flamengo na Neo Química Arena, a discussão a respeito de quem deve ser o batedor oficial do Timão voltou a tona com toda força. Contra o Mirassol (partida em andamento), o Corinthians recebeu a marcação de um pênalti a seu favor e a cobrança ficou sob a responsabilidade do camisa 7, Maycon.
Yuri Alberto sofre pânalti em Corinthians x Mirassol
Yuri Alberto recebeu um contato dentro da área, quando tentava finalizar a bola vinda de um cruzamento. O VAR recomendou a revisão e a penalidade foi marcada. Na marca da cal, Maycon correu para bola e abriu o placar. O árbitro da partida é Felipe Fernandes de Lima (MG).
Maycon explica 'disputa' por posto de batedor
- A gente confia muito no Yuri, ele já fez vários gols de pênalti pra nós. Acho que é o momento da gente preservar ele por esse momento que ele teve contra o Flamengo, já estava pré-definido isso. Mas a gente tem plena confiança nele e sabemos que em qualquer oportunidade ele pode matar o jogo para nós - destacou Maycon, em entrevista ao Sportv.
Dorival suspenso
O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.
O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, mas começa a partida no banco de reservas.
