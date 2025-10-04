Após o pênalti de cavadinha desperdiçado por Yuri Alberto contra o Flamengo na Neo Química Arena, a discussão a respeito de quem deve ser o batedor oficial do Timão voltou a tona com toda força. Contra o Mirassol (partida em andamento), o Corinthians recebeu a marcação de um pênalti a seu favor e a cobrança ficou sob a responsabilidade do camisa 7, Maycon.

Yuri Alberto sofre pânalti em Corinthians x Mirassol

Yuri Alberto recebeu um contato dentro da área, quando tentava finalizar a bola vinda de um cruzamento. O VAR recomendou a revisão e a penalidade foi marcada. Na marca da cal, Maycon correu para bola e abriu o placar. O árbitro da partida é Felipe Fernandes de Lima (MG).

Maycon explica 'disputa' por posto de batedor

- A gente confia muito no Yuri, ele já fez vários gols de pênalti pra nós. Acho que é o momento da gente preservar ele por esse momento que ele teve contra o Flamengo, já estava pré-definido isso. Mas a gente tem plena confiança nele e sabemos que em qualquer oportunidade ele pode matar o jogo para nós - destacou Maycon, em entrevista ao Sportv.

Rossi defende pênalti de Yuri Alberto em duelo entre Flamengo e Corinthians (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Dorival suspenso

O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, mas começa a partida no banco de reservas.