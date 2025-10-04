menu hamburguer
VÍDEO: brasileiro nocauteia e dedica vitória no UFC 320 a Mark Zuckerberg

Daniel Willycat conquistou belo vitória em cima de Joosang Yoo

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
22:48
O brasileiro Daniel Willycat conquistou a primeira vitória brasileira no UFC 320 de forma brutal e dedicou o triunfo ao dono do Facebook e do Instagram Mark Zuckerberg. O bilionário do ramo da tecnologia está na plateia para o UFC 320 e recebeu a camisa do brasileiro logo após a luta.

Daniel Willycat teve um fim de semana perfeito após uma sexta-feira tenebrosa. Depois de ter problemas para bater o peso e ficar em maus lençóis com o Ultimate, o brasileiro se recuperou, nocauteando Joosang Yoo no início do segundo round e, depois, dedicando o triunfo a Zuckerberg, amigo pessoal de Dana White, presidente do UFC (White está no conselho de diretoria do Meta).

 - Queria mandar um abraço para o Mark Zuckerberg que está aqui vendo minha luta. Muito legal, eu sou seu fã, e quero treinar com você em breve. Essa vitória é para você, sou muito seu fã – comentou Willycat, que também reclamou das provocações de Yoo durante o primeiro round.

 - Quando você ver um atleta da Chute Boxe na sua frente, é melhor ter respeito. A gente apanha, mas tem que se preparar para quando a gente bater. Aqui é Chute Boxe, aqui é Brasil!

Sergipano é nocauteado nas preliminares

Sergipano perdeu no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC Espanol)
Se Willycat saiu vitorioso das preliminares do UFC 320, o mesmo não pode ser dito de André Muniz. O peso médio começou bem seu duelo contra Edmen Shahbazyan, mas acabou nocauteado nos últimos segundos do primeiro assalto.

Esta foi a segunda derrota seguida de Muniz, que agora tem um cartel profissional de 24 vitórias e oito derrotas, com seis triunfos e quatro reveses no Ultimate.

Resultados do UFC 320 (até agora)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) venceu Tre'ston Vines (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso casado: Daniel Santos (BRA) venceu Joosang Yoo (COR) por nocaute no segundo round
Peso galo: Jakub Wiklacz (POL) venceu Patchy Mix (EUA) por decisão dividida
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) venceu André Muniz (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) venceu Nikolay Veretennikov (CAZ) por decisão unânime
Peso galo: Yana Santos (RUS) venceu Macy Chiasson (EUA) por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat (AFG) vence Chris Gutierrez (EUA) por decisão unânime
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) venceu Austin Vanderford (EUA) por finalização (guilhotina) no segundo round
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) venceu Brogan Walker (GUA) por decisão unânime

