José Aldo perde em luta controversa para Mario Bautista no UFC 307

Bautista e Aldo em ação no UFC 307 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 00:49 • Utah (EUA)

José Aldo teve boa desempenho, mas foi derrotado por Mario Bautista no UFC 307, em Utah, Estados Unidos, neste domingo (6). O brasileiro conseguiu bons golpes, mas não conseguiu sair do anti-jogo do americano, que foi vaiado pelos próprios conterrâneos pelo comportamento no ringue. No final, Mario venceu por decisão dividida dos juízes.

➡️ Renato Moicano revela grave lesão no ombro após vencer no UFC Paris

Agora, no peso galo, Aldo tem uma vitória e uma derrota. O brasileiro havia vencido Jonathan Martinez, no UFC Rio, em maio. Agora, com a derrota para Bautista, José perde grande chance de se credenciar por um combate pelo cinturão, que é do russo Merab Dvalishvili.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🥊 COMO FOI A LUTA?

Aldo e Bautista fizeram um primeiro assalto estudado, com muita luta agarrada na grade. Mario até tentou ter mais ações, mas o brasileiro conseguiu anular.

No segundo round, Aldo se sobressaiu ao conseguir abrir um corte perto do olho do adversário e uma forte joelhada. Baqueado, Bautista voltou à luta agarrada na grade para tentar uma queda, mas sem sucesso. Na parte final, Aldo conseguiu mais um golpe forte para confirmar a vitória com os juízes.

(Foto: Divulgação)

No round decisivo, o antijogo de Bautista apareceu novamente, com direito a vaias dos americanos. Com a luta agarrada na grade, o Mario não conseguiu derrubar Aldo e cozinhou a luta, mesmo após o árbitro separar, o americano voltou para a grade até o final da luta.

Na decisão dos juízes, a vitória ficou com Mario Bautista por decisão dividida. O que gerou controvérsia de Aldo e do público, que vaiou o americano ao final da luta.