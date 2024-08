Corinthians tem nova derrota na justiça e aumenta lista de problemas fora de campo

Presidente Augusto Melo acumula problemas na justiça (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:20 • São Paulo

Com cinco processos na justiça contra o Corinthians, o empresário André Cury teve mais uma vitória contra o clube nesta semana e conseguiu o bloqueio de R$5,12 milhões nas contas bancárias alvinegras. A ação é movida por uma dívida em relação à comissão pela venda do jogador Ederson para o Salernitana da Itália, em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube e o empresário haviam feito um acordo de pagamento em 2023 no valor de R$3,3 milhões, que não foi pago pelo Corinthians. A esse bloqueio, somam-se mais R$9,7 milhões que Cury conseguiu penhorar este mês relacionados a outros processos. No total, o agente cobra mais de R$30 milhões do alvinegro nas cinco ações movidas contra o alvinegro.

O Corinthians acumula problemas na justiça em 2024 sob a gestão Augusto Melo. Muitos dos processos ainda correspondem a contratos e negociações feitas pela diretoria anterior, mas tem tumultuado o ambiente fora de campo, enquanto o time tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, em que está na zona de rebaixamento.

Em julho, dois jogadores pediram rescisão de contrato por atrasos no pagamento do FGTS. Gustavo Silva e Artur Souza tiveram suas demandas negadas na Justiça do Trabalho, porém não jogam mais pelo clube. Silva já deixou o Parque São Jorge após mútuo acordo com o clube e Souza treina separadamente do elenco.

Gustavo Silva rescindiu com o Corinthians por atrasos no FGTS (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Mais recentemente, o Corinthians foi envolvido em denúncias de que empresários de atletas negociados com o clube têm ligação com uma organização criminosa, algo que está em investigação pela justiça. Mas o momento de maior crise e temor pela saúde financeira do Corinthians em 2024 foi a quebra de contrato da empresa Vai de Bet, que patrocinava o clube com investimento calculado em cerca de 300 milhões de reais divididos em três anos.

A casa de apostas rescindiu o acordo entre as partes após relatos de que o patrocínio foi intermediado por uma empresa que teria recebido uma comissão a parte pelo negócio. O presidente Augusto Melo nega irregularidades e o caso ainda é investigado. Depois disso, o Corinthians já firmou uma nova parceria com outra plataforma de jogos online para ser patrocinador master na camisa do time.