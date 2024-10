Árbitro do UFC se surpreende com barulho dos golpes de Poatan no UFC 307

Alex Poatan no UFC 307 (Foto: UFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Alex Poatan Pereira demonstrou novamente no sábado (5), na luta principal do UFC 307, a sua força e o motivo de ser um dos lutadores mais temidos da atualidade nos esportes de combate. Responsável por mediar o confronto entre Poatan e Khalil Rountree Jr no show sediado em Utah (EUA), o árbitro Marc Goddard 'quebrou o protocolo' e se rendeu ao atleta do Brasil.

Joe Rogan, apresentador norte-americano, durante a transmissão do UFC na televisão dos Estados Unidos, afirmou que Goddard desabafou com ele, ainda no octógono, sobre a experiência de acompanhar o campeão em ação de perto.

➡️ José Aldo perde em luta controversa para Mario Bautista no UFC 307

➡️ Com emoção, Alex Poatan derrota Khalil Rountree Jr. e mantém cinturão no UFC 307

Poatan comemorando vitória no UFC 307 (Foto: Divulgação / UFC)

— Eu estava no octógono após a luta e o Marc Goddard veio até mim e disse: 'Eu faço isso há 20 anos, mas a forma que ele bate nas pessoas, o barulho (dos golpes), nunca vi nada assim antes, diferente de tudo que já ouvi' (na minha carreira). Ele (Marc) disse que era terrível. Foi o que ele continuou dizendo: 'É bárbaro — revelou Joe durante a transmissão oficial do UFC 307 nos Estados Unidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Poatan venceu Rountree Jr. no último domingo (6), em Utah, nos Estados Unidos. Alex começou abaixo, mas no quarto round, atropelou o americano e levou a luta por nocaute técnico.