Brasileirão: vidente crava resultados de Fluminense x Criciúma e Fortaleza x Flamengo

A 36ª rodada do Brasileirão será marcada por confrontos decisivos. Na parte de cima da tabela, Fortaleza e Flamengo se enfrentam, às 20h, no Estádio Castelão. Por outro lado, Fluminense e Criciúma disputam permanência na série A do futebol brasileiro, às 19h, no Maracanã. Saiba a previsão do vidente, Luiz Filho, do Canal Renacer das Cartas, do YouTube, para as partidas.

Fortaleza x Flamengo

O Leão disputa com o Rubro-negro a chance de continuar com o sonho da conquista do Brasileirão de 2024. De acordo com o matemático Tristão Garcia, ambas as equipes ainda apresentam 1% de chance de título. Para a partida, o vidente Luiz Filho apontou um possível empate no Castelão.

Apesar da previsão, o tarólogo não descartou uma vitória do Flamengo. Conforme ele leu nas cartas, a equipe do técnico Filipe Luís apresenta mais chance de vitória do que a do técnico Juan Pablo Vojvoda.

- O Flamengo veio com a carta da Sacerdotisa. Vejo um time que vai se resguardar e segurar o ímpeto do Fortaleza. Entretanto, o Flamengo vai atacar também. A carta Valete de Paus mostra o Fla atento, ousado, saindo rápido, ocupando os espaços. É um jogo de pede atenção para as duas equipes. Temos a possibilidade do empate, mas as cartas do Flamengo estão melhores - revelou o vidente.

Fortaleza recebe o Flamengo pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: WANDERSON GOMES/PHOTOPRESS/Gazeta Press)

Fluminense x Criciúma

Na parte de baixo da tabela de classificação, Fluminense e Criciúma decidem qual clube irá terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Conforme apontou Luiz Filho, o confronto entre as equipes promete fortes emoções, sendo possível de empate, mas com o time carioca tendo mais chances de vitória.

- O Fluminense veio com a carta da temperancia junto com o oito de ouros. Ou seja, mostra uma boa construção da equipe durante o jogo, mantendo a calma e a tranquilidade na busca de ter sucesso contra o rival. Porém, o Criciúma deve impor dificuldade e ter uma boa saída de bola. A carta do jogo indica clareza, com as duas equipes buscando o resultado até o final. Mas a probabilidade maior é de empate, sendo o tricolor tendo as melhores chances de vitória - concluiu.