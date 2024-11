Brasileirão tem primeiro rebaixado definido

O Atlético-GO está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana perdeu de 1 a 0 contra o Palmeiras neste sábado (23), no estádio Antônio Accioly, e não tem mais chances matemáticas de fugir da zona de rebaixamento.

Ainda restam três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, com nove pontos em disputa. O Atlético-GO ocupa a lanterna da tabela de classificação, com 26 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Juventude, que tem 12 pontos a mais.

A campanha no Brasileirão

Em 35 jogos no Brasileirão, o Atlético-GO venceu seis vezes, empatou em oito oportunidades e saiu derrotado em 20 partidas. Ao longo da competição, a equipe teve quatro treinadores diferentes: Jair Ventura, Vagner Mancini, Umberto Louzer e Anderson Gomes, de forma interina.

Neste sábado (23), o clube goiano entrou com a difícil missão de vencer o Palmeiras para se manter vivo. Antes do confronto, Anderson Gomes admitiu que se manter na Série A era uma tarefa complicada, mas destacou a importância de se entregar nos últimos jogos do torneio. Rebaixada, a equipe encara Vasco, Fortaleza e Bahia nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

- Mostrar para eles que agora faltam quatro oportunidades, para eles mostrarem, não como começou, mas como vai terminar. É importante para a carreira deles, como profissionais, nós como comissão permanente e o Atlético-GO, acima de tudo. Hoje vamos jogar com um postulante ao título brasileiro, daqui a pouco tem o Fortaleza, também postulante, além de Bahia e Vasco, que estão disputando a Libertadores. São jogos importantíssimos para mostrarmos o real valor da marca do Atlético-GO e de cada profissional - disse o técnico em entrevista antes do duelo.

Atlético-GO foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 (Foto: Heber Gomes/AGIF)

A luta contra o Z-4

O Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0, neste sábado (23), e respirou na tabela de classificação. O Dourado poderia ser rebaixado em caso de derrota no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Red Bull Bragantino e Criciúma completam a zona de rebaixamento de momento.