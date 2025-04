Brasileirão: saiba quais os jogos de Record, CazéTV e Amazon na quarta rodada

A Globo ganhou concorrentes nos direitos de transmissão do Brasileirão em 2025. Nesta temporada, Record, CazéTV e Amazon Prime Video também exibirão jogos da competição. E o Lance! mostra quais as partidas os canais vão transmitir nesta quarta-feira (16), em confrontos válidos pela quarta rodada do campeonato.

Concorrente direta da Globo, a Record vai transmitir o jogo entre Corinthians e Fluminense. A partida acontece às 19h30, no Estádio Beira-Rio. O Timão é filiado à Liga Forte União, que negociou os direitos de transmissão na TV aberta com a emissora de Edir Macedo.

Do mesmo modo, a Cazé TV também detém os direitos de transmissão da mesma partida. Isso porque, a LFU negociou os direitos no Youtube com o canal de Casimiro Miguel.

Por fim, a Amazon Prime Video ficará responsável por transmitir as emoções de Internacional e Palmeiras. O colorado, é o mandante do confronto, que está marcado também para às 19h30, no Estádio Beira-Rio.

Quais jogos vão passar na Globo do Brasileirão?

Para a noite desta quarta-feira (16) a emissora Globo irá transmitir três partidas na no horário das 21h30. Na região de São Paulo, a partida será Santos x Atlético-MG. O Rio de Janeiro ficará com as emoções de Flamengo x Juventude. No Ceará e na Bahia, a transmissão será de Vitória x Fortaleza.

Quais clubes da Série A fazem parte da Libra?

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Quais clubes da Série A fazem parte da LFU?

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.