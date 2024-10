Cruzeiro x Athletico-PR, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão em 2023 (Foto: Fabio Barros/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:12 • Belo Horizonte

Em momentos distintos do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Athletico-PR entram em campo neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena. Enquanto o time mineiro foca na Copa Sul-Americana em busca de uma vaga na grande final, o clube paranaense briga contra o descenso no ano de seu centenário.

Para o confronto, o Cruzeiro vai a campo com um time alternativo, preservando jogadores para o próximo compromisso celeste, contra o Lanús, no dia 30, em Buenos Aires.

O goleiro Cássio, que vinha de lesão na coxa, não viajou com a delegação celeste e será poupado. Além de Anderson no gol, outras novidades podem pintar na escalação.

O técnico Fernando Diniz busca sua primeira vitória desde que assumiu o comando celeste, em 23 de setembro. Em um mês de trabalho, são cinco jogos pela Raposa, com quatro empates (Libertad, Vasco, Bahia e Lanús) e uma derrota, contra o Fluminense.

O Athletico-PR, por sua vez, deposita todas as suas fichas na permanência na elite do futebol nacional. A equipe de Lucho González ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos, e há 11 jogos não sabe o que é vencer.

Nas redes sociais, durante a semana, o clube paranaense mobilizou a torcida em uma campanha de marketing para lotar o estádio e incentivar a equipe a buscar uma reação.

No returno, o Athletico-PR tem a pior campanha entre os 20 clubes, com seis pontos nos últimos 11 jogos, com um aproveitamento de 18,18%.

Cruzeiro no returno

A Raposa ocupa a 8ª posição no Brasileiro, com 44 pontos - quatro atrás do Internacional, sexto colocado, e sete do Flamengo, que fecha G4.

A posição tranquila do Cruzeiro na tabela se deve em função da boa campanha do time no primeiro turno, fechando a 19ª rodada com 33 pontos, em quarto lugar.

Contudo, a realidade da segunda metade do Brasileiro é mais sombria. O time celeste tem a quinta pior campanha do returno; em 11 jogos, apenas duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 33,33%, com 11 pontos conquistados, no 16° lugar