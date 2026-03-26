Brasil x França: Vidente crava resultado e jogo amarrado

O amistoso internacional entre Brasil e França acontecerá nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O duelo será válido pelos dois últimos jogos antes da Copa do Mundo e promete pegar fogo. De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o jogo será equilibrado, no entanto, a França vêm com chances maiores.

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Previsão do jogo

Com diversos desfalques, Brasil terá dificuldade contra França (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

A Seleção Brasileira deve iniciar a partida com a proposta de controlar as ações, buscando construir jogadas e impor seu ritmo desde o primeiro tempo. No entanto, a equipe tende a encontrar dificuldades na criação, esbarrando na organização adversária. A produção ofensiva será uma preocupação inicial, exigindo atenção redobrada para evitar oscilações, especialmente na volta do intervalo.

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Do outro lado, a França aparece como um time mais estruturado e estrategicamente preparado. Com alto poder de ação e disciplina tática, os europeus devem equilibrar o jogo mesmo quando pressionados. Ainda que possam encontrar dificuldades para se ajustar no primeiro tempo, a tendência é de crescimento ao longo da partida, principalmente com alterações que aumentem o poder ofensivo na etapa final.

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Diante desse cenário, a expectativa é de um duelo equilibrado, com possibilidade de empate, mas com leve favoritismo para a França sair com a vitória.

Onde assistir Brasil x França

O retrospecto entre Seleção Brasileira e Seleção Francesa mostra um histórico equilibrado, com leve vantagem francesa. Ao todo, as duas seleções já se enfrentaram 16 vezes, com seis vitórias da França, cinco vitórias da Amarelinha e cinco empates. No total de gols marcados, a França também leva pequena vantagem, com 22 gols contra 21 gols sofridos.

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Recentemente, foi estabelecido um equilíbrio entre as equipes. Nos últimos cinco confrontos, o Brasil venceu dois, empatou um e perdeu dois. As duas últimas vitórias brasileiras foram por 3 a 0 em 2013 e 3 a 1 em 2015.

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