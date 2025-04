Boxeador brasileiro morre de hemorragia cerebral após golpe em luta

Durante uma luta de Boxe do Campeonato Paranaense, na semana passada, o atleta brasileiro, Lucas Lazarini, de 28 anos, morreu devido a complicações de uma hemorragia cerebral, após um nocaute durante o confronto em São José dos Pinhais.

Após ser atingido com um forte golpe na lateral de seu rosto, Lucas caiu no chão e não conseguiu retornar a luta. Em seguida, ele foi logo atendido pela equipe médica presente e encaminhado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba onde permaneceu na Unidade de Terapia Intentiva (UTI).

Com o ocorrido, a Federção Paranaense de Boxe compartihou um comunicado em que presta solidariedade com a morte do atleta e alerta sobre segurança e cuidados que os demais devem ter. Ainda afirmou que Lucas era um "jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte".

Foto: Reprodução/ Acervo da família

Leia a nota da Federação Paranaense de Boxe

É com imenso pesar e profunda tristeza que a Federação Paranaense de Boxe comunica o falecimento do atleta Lucas Felipe Alves Lazarini, ocorrido nesta data.

Lucas era um jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte, com um histórico respeitável no boxe amador.

Durante a última competição no dia 12 de abril, o atleta sofreu um trauma grave, sendo prontamente atendido pela equipe médica presente no local e, desde então, recebeu toda a assistência necessária em ambiente hospitalar. Apesar de todos os esforços da equipe médica e da corrente de orações, não foi possível evitar esse desfecho tão doloroso.

A Federação presta solidariedade aos familiares, amigos, equipe técnica e a todos os que compartilham desta perda. Neste momento de luto, nos unimos em respeito e silêncio diante da dor de sua partida, reafirmando nosso compromisso com o cuidado e segurança dos atletas em cada ação da nossa entidade.

Nos despedimos com o coração apertado, mas certos de que o legado do Lucas Lazarini seguirá presente entre nós.

Macaris do Livramento

Presidente da Federação Paranaense de Boxe.