Mulher de Bruno Henrique se afasta do ‘flaesposas’ durante investigação

Com os últimos desdobramentos da investigação sobre Bruno Henrique por conta de suposto esquema de apostas, a esposa do jogador, Gisellen Ramalho, se afastou das redes sociais e do posto de "capitã" do grupo “Flaesposas”. O jornal "Extra" revelou detalhes da intimidade do casal em meio ao escândalo que leva o nome do ídolo do Flamengo às páginas policiais.

Parece que a esposa do jogador quer mesmo descansar a imagem. Desativou seu perfil no Instagram e se encontra bem abalada com as notícias recentes. A distância serve para preservar a família em meio à investigação sobre Bruno Henrique e familiares do atacante. No grupo "Flaesposas", formado por algumas companheiras de jogadores do Flamengo, Gisellen tinha uma posição de liderança que antes era de Isa Ranieri, ex-mulher de Everton Cebolinha.

O grupo das esposas vem sofrendo com substituições após Marília Nery ter que se mudar para a Bahia com a transferência de seu marido, Everton Ribeiro. Em seguida, foi Isa Ranieri, ex-eposa de Cebolinha, que assumiu as funções enquanto estava em união com o atacante.

Gisellen, aos seus 27 anos, teve dois filhos com Bruno Henrique e conquistou a confiança do grupo por se mostrar ativa na organização de eventos, festas, ao montar a lista de convidados e até intervir em algumas farpas que as “Flaesposas” poderiam ter, evitando desentendimentos no grupo. Com o tempo, se tornou bem próxima de Patricia Bruno, esposa do Filipe Luís, atual técnico do time e devido sua proatividade, levava presenças ilustres aos encontros como Camila Bastiani, esposa do meia Arrascaeta.

A influência de Gisellen

Casada com Bruno Henrique cerca de nove anos, a mineira Gisellen acumula 140 mil seguidores no Instagram, onde compartilha momentos de sua rotina com seus filhos e momentos de viagens em família e atividades que ela protagoniza.

Bruno Henrique usava a camisa 27 em suas atuações pelo Flamengo, dia em que os dois realizaram sua cerimônia de casamento. Jogador fazia essa homanagem a sua esposa quando entrava em campo, já que realizaram a cerimonia no dia 27 de março de 2015.