O Botafogo divulgou nesta quarta-feira (15) vídeos do elenco se reapresentando para a temporada de 2025. Um dos jogadores que teve destaque na cobertura foi o atacante Júnior Santos. O atleta é cotado para sair do clube em negociação que envolve o Atlético-MG. Apesar disso, ele deu um recado que animou os botafoguenses nas redes sociais.

Em registro divulgado pelo próprio clube, Júnior Santos aparece sorridente na reapresentação no CT Alvinegro. Na breve aparição, o jogador declarou: "Bom dia, guerreiros. Borá. 2025 é nosso". A declaração foi suficiente para contagiar a torcida do Botafogo, que especulou uma possível desistência das negociações com o Atlético-MG. Veja abaixo.

Júnior Santos no Atlético-MG?

Conforme confirmado pelo Lance!, o Atlético-MG se aproximou de um acerto com o Botafogo pela compra de 100% dos direitos econômicos do atacante Júnior Santos. A chegada do atacante ao clube mineiro teria sido um pedido direto do treinador Cuca.

Para atender a indicação do novo comandante, a diretoria do clube mineiro está disposta a pagar US$ 7 milhões (R$ 42,4 milhões na atual cotação), com um contrato de quatro temporadas de duração. O Galo conta com o desejo do atacante de se juntar a equipe. John Textor já foi avisado da vontade do jogador e não deve impedir a transferência.