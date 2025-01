Botafogo marca nos acréscimos, vence a Ponte Preta e avança às oitavas da Copinha

O Botafogo venceu a Ponte Preta por 1 a 0, nesta terça-feira (14), em jogo válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), e está classificado para as oitavas de final da competição. O gol da equipe carioca foi marcado por Charles, nos acréscimos do segundo tempo. Agora, o Glorioso encara o Criciúma na próxima fase. A partida será quinta-feira (16), às 19h, em Bálsamo (SP).

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, o Botafogo manteve a posse de bola, mas criou pouco perigo ao gol adversário. Aos 14 minutos, Charles arriscou chute da entrada da área e obrigou o goleiro pontepretano a fazer defesa. A Ponte, que veio a campo com três zagueiros, conseguiu fechar o meio campo e, com uma marcação bem postada, impediu maiores perigos do Glorioso. Porém, mesmo com um bom desempenho defensivamnte, a Ponte não finalizou com perigo no gol de Luiz Fabiano durante a primeira etapa.



O segundo tempo seguiu a rotina do primeiro. Com poucas oportunidades e com mais cartões amarelos - precisamente nove - do que grandes chances, ambos os times fizeram uma partida fria e concentrada no meio-campo. Foi apenas nos acréscimos, que Charles, que já havia arriscado diversas vezes de fora da área, cobrou uma falta de longe, e contou com falha de Angelo para abrir o placar. Vitória da equipe carioca que avança para as oitavas de final e pode seguir sonhando com o título inédito.

O que vem por aí?

O Botafogo encara o Criciúma, que venceu o Mirassol por 2 a 0, nas oitavas de final. O confronto acontece na próxima quinta-feira (16), às 19h, em Bálsamo (SP).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 0 Ponte Preta - Copinha

TERCEIRA FASE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 21h45m (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP).

🥅 Gol: Charles 47'/2ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Cauã Zappelini (Botafogo); Kauan Toledo (Botafogo); Miguel (Ponte Preta); Luigi (Ponte Preta); Diego Domene (Ponte Preto); Gustavo Telles (Ponte Preta); Charles (Botafogo); Leonardo Ramos (técnico do Botafogo); Lucas Emanuel (Ponte Preta)

BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Luiz Fabiano; Paulo Gustavo, Justino, Marquinho e João Pedro; Lucas Caminho (Kaio), Charles (Josimar), Cauã Zappelini (Lucas Santos) e Caio Valle (Pimenta); Kauan Toledo e Weliton

PONTE PRETA (Técnico: Edson Boaro)

Angelo; Léo Lovato (Nicolas Araújo), Diego Leão, Pablo, Diego Domene, Gabriel Braga, Gustavo Telles (David Torre), Pedrinho, Matheus, Nikolas (Lucas Emanuel) e Kauã Moreira (Miguel)

