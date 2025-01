Alvo do Atlético-MG, Júnior Santos teve embate recente com Deyverson

Em busca de reforços para a temporada de 2025, o Atlético-MG encaminhou nos últimos dias a chegada do atacante Júnior Santos, do Botafogo. Contudo, o atleta tem uma relação polêmica com Deyverson. Os dois protagonizaram um embate, com direito a provocações, na reta final do ano passado.

O primeiro conflito entre os jogadores aconteceu após o empate sem gols pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que antecedeu a final da Libertadores entres os clubes, foi marcada por expulsões e provocações de ambos os lados.

Logo depois, o Botafogo se consagrou campeão da América em cima do Atlético-MG e Júnior Santos aproveitou o momento para alfinetar Deyverson. Através de uma rima, durante a festa do título, o atacante do Glorioso brincou com gestos e simulações do camisa 9 do Galo.

- Seguraram a perna e fizeram até gracinha, o Botafogo é f#da, tá ligado, não é gracinha. Então, segura o que eu vou falar, segura as suas pernas que o bonde vai passar - rimou Júnior Santos em vídeo publicado pelo Botafogo.

Pazes e possível chegada de Júnior Santos ao Galo

Pouco tempo depois das provocações, os atacante selaram as pazes através de trocas de mensagens nas redes sociais. Agora, Júnior Santos é alvo do Atlético-MG nesta janela de transferência. De acordo com a apuração da "Rádio Itatiaia", as negociações se encontram avançadas e a chegada do atacante ao clube mineiro teria sido um pedido direto de Cuca, novo treinador da equipe.

Aos 30 anos, Júnior Santos viveu o auge da carreira em 2024 ao ser um dos principais nomes da conquista da Libertadores do Botafogo. Revelado em 2017, pelo Osvaldo Cruz, o atleta já teve passagens por Ituano, Ponte Preta, Fortaleza, e pelo futebol japonês.